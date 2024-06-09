Лавров: Не стоит Западу пытаться приукрасить свое поведение

Западные страны пытаются «приукрасить свое поведение» — так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он выступает против ударов американским оружием по Москве.
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