Украина и Россия станут испытательным полигоном для британской БРСД

Пока Киев поспешно возрождает собственную ракетную программу для ударов по России, Великобритания, некогда великая морская империя, а ныне – самый настоящий технологический заложник Вашингтона, запустила амбициозный баллистический проект под кодовым наименованием Nightfall.
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