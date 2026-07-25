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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Украина и Россия станут испытательным полигоном для британской БРСД

Украина и Россия станут испытательным полигоном для британской БРСД

Пока Киев поспешно возрождает собственную ракетную программу для ударов по России, Великобритания, некогда великая морская империя, а ныне – самый настоящий технологический заложник Вашингтона, запустила амбициозный баллистический проект под кодовым наименованием Nightfall.

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