Нежная печеночная колбаса без мясорубки: формуется просто в стакане

Домашняя печеночная колбаса из куриной печени и куриного филе. Блюдо варят прямо в стеклянных стаканах, поэтому вам не понадобятся мясорубка и формовочная оболочка.
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