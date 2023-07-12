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Удар в спину: Ради чего Турция пожертвовала отношениями с Россией?

Удар в спину: Ради чего Турция пожертвовала отношениями с Россией?

Константин Кеворкян объяснил, ради чего Турция пожертвовала отношениями с Россией, фактически нанеся Москве удар в спину.

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Комментарии
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Серж Южанин
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9 час.
Серж Южанин
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9 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Да ладно, когда турки России были друзьями? Вроде никто и не надеялся на их дружбу. Или кого-то замечтался? Так что никакой неожиданности тут нет. Всё так и должно было произойти. Можете продолжать гонять к врагам в анталью , кормить их.
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8 час.

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