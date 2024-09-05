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Владимирские новости

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Во Владимире работники экзотариума просят о помощи после пожара

Во Владимире работники экзотариума просят о помощи после пожара

Сотрудники владимирского экзотариума рассказали о серьезных последствиях после пожара и просят помощи, в каком состоянии находятся животные и удастся ли устранить эти печальные последствия?Во Владимире сотрудники экзотариума просят граждан о помощи после пожара.

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