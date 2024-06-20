Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Во время своего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин получил от лидера этой страны Ким Чен Ына двух представителей редкой породы охотничьих собак пхунсан.
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