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Zero Hedge

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Murders In The US Set To Hit 126-Year-Low Following Illegal Immigrant Deportations: DHS

Murders In The US Set To Hit 126-Year-Low Following Illegal Immigrant Deportations: DHS

Murders In The US Set To Hit 126-Year-Low Following Illegal Immigrant Deportations: DHS Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Crime rates have fallen to “historic lows” across the United States, with homicides this year on track to register the lowest level in at least 126 years, according to the Department of Homeland Security (DHS).

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