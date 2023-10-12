Исследование МТС: треть российских пар ссорится из-за «залипания» в смартфон Компания МТС приурочила к старту продаж Honor 90 в России опрос, в котором исследовала роль мобильного телефона в семейных и романтических отношениях россиян.
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