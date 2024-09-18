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Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничье Курской области

Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области.

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