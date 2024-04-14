Визит Лаврова в Китай мог ударить по доллару: Золотой "капкан" видят экономические эксперты

Америка в последнее время ведёт себя, как обидчивая женщина: чуть что, сразу закатывает истерику. Доказательством этому может служить реакция Вашингтона на заявление Сергея Лаврова о состоявшейся поездке в Пекин.
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