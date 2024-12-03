Жителя Удмуртии осудили за организацию нарколаборатории

Игра. Удмуртия. В Игринском районе осудили мужчину, обвиняемого в организации нарколаборатории. Причастность фигуранта к производству запрещённых веществ и покушению на межрегиональный сбыт в особо крупном размере выявлена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.
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