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Царьград

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В Екатеринбурге вандалы держат в страхе жителей одного из домов на Сортировке

В Екатеринбурге вандалы держат в страхе жителей одного из домов на Сортировке

Неизвестные мужчины ломают по ночам общедомовое имущество.В Екатеринбурге вандалы держат в страхе жителей дома, что находится на улице Пехотинцев, 21/б.

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