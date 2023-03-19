Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана приехать в Эр-Рияд с официальным визитом

Раиси «приветствовал приглашение», он выразил готовность Тегерана к укреплению сотрудничества. С 2016 года между странами разорваны дипотношенияВпервые со времен Исламской революции в Саудовскую Аравию приедет представительная делегация из Ирана.
Раиси «приветствовал приглашение», он выразил готовность Тегерана к укреплению сотрудничества. С 2016 года между странами разорваны дипотношенияВпервые со времен Исламской революции в Саудовскую Аравию приедет представительная делегация из Ирана.
Свежие комментарии