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Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана приехать в Эр-Рияд с официальным визитом

Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана приехать в Эр-Рияд с официальным визитом

Раиси «приветствовал приглашение», он выразил готовность Тегерана к укреплению сотрудничества. С 2016 года между странами разорваны дипотношенияВпервые со времен Исламской революции в Саудовскую Аравию приедет представительная делегация из Ирана.

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