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Аргументы недели

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Гендиректора «ТулаДрона» Евгения Григорьева арестовали по делу о мошенничестве

Гендиректора «ТулаДрона» Евгения Григорьева арестовали по делу о мошенничестве

Арестован гендиректор «ТулаДрона» — на запуск центра выделили более 1 млрд рублей. Главу научно-производственного центра беспилотных систем Евгения Григорьева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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