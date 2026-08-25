Гендиректора «ТулаДрона» Евгения Григорьева арестовали по делу о мошенничестве

Арестован гендиректор «ТулаДрона» — на запуск центра выделили более 1 млрд рублей. Главу научно-производственного центра беспилотных систем Евгения Григорьева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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