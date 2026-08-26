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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о том, что КХЛ пересмотрит правило остановки шайбы рукой: «Мы идем навстречу, если правило не пошло в команды – они решают»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о том, что лига пересмотрит правило о задержке шайбы руками.

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