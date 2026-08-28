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Газета.ру

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Певец Сергей Жуков показал архивное фото с матерью

Певец Сергей Жуков показал архивное фото с матерью

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обнародовал архивное фото с матерью в день ее рождения. Певец поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадром, снятым 50 лет назад.

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