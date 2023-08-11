Рынок ПК восстановился

Рынок персональных компьютеров начал демонстрировать признаки восстановления. По оценке аналитиков организации, во втором квартале 2023-го общие поставки процессоров для компьютеров выросли на 17 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
Рынок персональных компьютеров начал демонстрировать признаки восстановления. По оценке аналитиков организации, во втором квартале 2023-го общие поставки процессоров для компьютеров выросли на 17 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
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