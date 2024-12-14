В Абхазии задержали сотрудничавшего с украинской разведкой гражданина Румынии

Гражданина Румынии Дэвида Керча задержали в Абхазии. Мужчина сотрудничал с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает служба государственной безопасности республики, пишет РИА Новости.
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