Россиянам рассказали, зачем на шинах делают протектор елочкой

Направленный симметричный рисунок шин называют еще «елочкой» или скандинавским. У такого рисунка имеется немало преимуществ при использовании зимой, рассказал глава отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (шинный кластер «Кордиант») Алексей Стасюк.
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