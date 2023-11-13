В России хотят изменить правила выплаты маткапитала: что предлагают

В России следует ввести прогрессивную шкалу выплаты материнского капитала. Эта и другие меры помогут повысить численность населения через рождаемость, полагают в Институте исследований и экспертизы ВЭБа, с докладом которого ознакомились «Ведомости».
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