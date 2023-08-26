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РВ: Гаубицы ВС РФ громят опорники ВСУ на Сватовско-Кременском участке

РВ: Гаубицы ВС РФ громят опорники ВСУ на Сватовско-Кременском участке

Гаубичный огонь 80-го танкового полка Вооружённых сил Российской Федерации сокрушает опорники нацистских формирований киевского режима, которые находятся в местах ведения сражений на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения.

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