В Сеуле заявили, что КНДР подорвала ведущие в Южную Корею дороги

Власти КНДР подорвали участки дорог, которые соединяют народную республику с Южной Кореей. Об этом информировало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
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