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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Рейнджерс» Труба стал обладателем приза Мессье за лидерские качества

Награда вручается игроку, демонстрирующему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

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