Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную неделю

Зампред комитета Госдумы Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную учебную неделю. Важно учитывать мнение родителей и реальную нагрузку на школьников, чтобы избежать перегрузки и обеспечить детям свободное время для отдыха и развития.