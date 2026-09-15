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Царьград

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Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную неделю

Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную неделю

Зампред комитета Госдумы Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную учебную неделю. Важно учитывать мнение родителей и реальную нагрузку на школьников, чтобы избежать перегрузки и обеспечить детям свободное время для отдыха и развития.

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