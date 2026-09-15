Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную неделю

Зампред комитета Госдумы Алена Аршинова поддержала переход школ на пятидневную учебную неделю. Важно учитывать мнение родителей и реальную нагрузку на школьников, чтобы избежать перегрузки и обеспечить детям свободное время для отдыха и развития.
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