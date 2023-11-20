Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения двух мужчин в Оренбургской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Ясном возле подъезда одного из жилых домов у двоих мужчин произошел конфликт с компанией подростков, в ходе которого они избили мужчин, причинив им телесные повреждения.
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