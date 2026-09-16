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Тульские новости

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Хоккеисты тульского АКМ сыграют первый домашний матч ВХЛ

Хоккеисты тульского АКМ сыграют первый домашний матч ВХЛ

АКМ одержал три победы в четырех матчах, уступив только обладателю Кубка ВХЛ «Югре». Воронежский «Буран» также выиграл три из четырех игр.

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