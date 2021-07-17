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В субботу инспекторы ГИБДД будут проверять водителей в центре Тюмени

В субботу инспекторы ГИБДД будут проверять водителей в центре Тюмени

Наряды ДПС будут нести службу там, где чаще всего появляются нетрезвые водители. «В выходные дни автоинспекторы задерживают больше водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, чем в другие дни недели», — сообщают инспекторы ГИБДД.

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