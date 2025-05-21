В западных СМИ второй день продолжается довольно истеричный «вой на болотах», вызванный глубоким разочарованием антироссийского лобби тем, что Трамп, после своего телефонного разговора с Путиным, отказался вводить против России новые жесткие санкции, на что всерьез рассчитывали сторонники Украины.