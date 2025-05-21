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  • Eduard
    Это Росмия решит сколько у Украины себе вернуть,а значит и ресурсов)В Сеть «слиты» до...
  • Grandad
    Не понял, кому переданы западные области США и Великобритании. Может, это опять "грамотность" журналистов? Вот умеют ...В Сеть «слиты» до...
  • В С
    Уходит ваш паровоз, пендосня.США уже не пытают...

«Война Байдена» становится «провалом Трампа»: Украина и Европа остались одни перед лицом России

«Война Байдена» становится «провалом Трампа»: Украина и Европа остались одни перед лицом России

В западных СМИ второй день продолжается довольно истеричный «вой на болотах», вызванный глубоким разочарованием антироссийского лобби тем, что Трамп, после своего телефонного разговора с Путиным, отказался вводить против России новые жесткие санкции, на что всерьез рассчитывали сторонники Украины.

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