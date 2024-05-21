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Металлическое мыло, которое смоет любой стойкий запах

Металлическое мыло, которое смоет любой стойкий запах

Те, кому доводилось готовить хоть раз в жизни, а любители кулинарии и подавно, постоянно сталкиваются с одной из проблем по окончании приготовления пищи, а именно — слишком яркий запах, оставшийся на руках от некоторых продуктов.

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Комментарии
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Traveller
Этой &quot;новинкой&quot; пользуюсь уже лет 20. А афтырь явно просто хочет срубить денюжек своей статьёй.
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