Металлическое мыло, которое смоет любой стойкий запах

Те, кому доводилось готовить хоть раз в жизни, а любители кулинарии и подавно, постоянно сталкиваются с одной из проблем по окончании приготовления пищи, а именно — слишком яркий запах, оставшийся на руках от некоторых продуктов.
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