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Психологи выяснили, почему молодежь не спешит в ЗАГС

Психологи выяснили, почему молодежь не спешит в ЗАГС

Государство поддерживает традиционные семейные ценности: 2024 год объявлен «Годом семьи», защита института семьи закреплена в Стратегии национальной безопасности, действуют и конкретные меры — например, программа «Молодая семья» для улучшения жилищных условий.

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