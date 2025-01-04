Daily Mail: граждане США напуганы "таинственным туманом"

Некоторые районы США были окутаны "таинственным" туманом, что вызвало беспокойство у местных жителей, которые утверждают, что он имеет "химический" запах, а его воздействие может привести к гриппоподобным симптомам.
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