Российский рынок автозапчастей в 2023 году наводнили подделки

Рынок автозапчастей в России на фоне отсутствия в 2023 году механизма контроля наводнили подделки, сообщили в РИА Новости со ссылкой на опрос сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.
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