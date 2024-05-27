Назначен новый министр строительства Республики Хакасия

В Республике Хакасия произошли важные кадровые перестановки в строительной отрасли. Новым министром строительства стал Виталий Пестриков, который до назначения руководил Государственной экспертизой Республики Хакасия и работал директором управляющей компании.
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