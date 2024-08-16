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Царьград

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На Сахалине предпринимательницу осудят за махинации с медоборудованием

На Сахалине предпринимательницу осудят за махинации с медоборудованием

Предпринимательницу на Сахалине ждет суд за хищение бюджетных денег, которые были выделены на медтехнику.

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