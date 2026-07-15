Как я объехала три города за 4 дня и потратила чуть больше 5000 рублей

Признаюсь честно, когда я впервые озвучила итоговую сумму своей поездки, мне не поверили. «Ты, наверное, забыла что-то учесть», — сказала близкая подруга, а затем добавила то, что я слышу почти всегда: «Я тоже так хочу».
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