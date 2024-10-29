В народном календаре день Лонгина Сотника (там сложная религиозная история), но в двух словах этому святому молятся об исцелении глазных болезней.
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В народном календаре день Лонгина Сотника (там сложная религиозная история), но в двух словах этому святому молятся об исцелении глазных болезней.