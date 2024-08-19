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Лидер Российской премьер-лиги оступился: «Зенит» сыграл вничью с «Химками»

Лидер Российской премьер-лиги оступился: «Зенит» сыграл вничью с «Химками»

Команда не только впервые в этом сезоне не набрала очков, но и потеряла одного из лучших игроков, который получил перелом рукиДействующий чемпион России «Зенит» неожиданно сыграл вничью с подмосковными «Химками» — 1:1.

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