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Дружба крепнет.

Дружба крепнет.

Дружбе между военной частью в Авиагородке (83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк ВВС и войск ПВО) и клубом по месту жительства ´Авиатор´ уже не один год, и с каждым годом она становится крепче.

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