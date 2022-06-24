Дружба крепнет.

Дружбе между военной частью в Авиагородке (83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк ВВС и войск ПВО) и клубом по месту жительства ´Авиатор´ уже не один год, и с каждым годом она становится крепче.
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