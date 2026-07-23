В ООН отказались комментировать оскорбления Драпатого в адрес россиян

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик 23 июля в беседе с РИА Новости отказался комментировать оскорбления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян.
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