РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

В ООН отказались комментировать оскорбления Драпатого в адрес россиян

В ООН отказались комментировать оскорбления Драпатого в адрес россиян

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик 23 июля в беседе с РИА Новости отказался комментировать оскорбления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии