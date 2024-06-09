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  • Владислав Петряев
    Уничтожать на взлете, где бы не поднимались эти "птички"!!!В России объявили...
  • Николай Кузнецов
    Где же те, кто вечно пишет "мигрантов на кол"? Почему бы им не кричать "на кол тех, кто завозит мигрантов и крышует и...Складывается впеч...
  • Наталия
    Люди в погонах спешат набить свои карманы, пока нет суровой отмашки с самого верха на предмет ужесточения борьбы с ми...Складывается впеч...

Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД Словно не было теракта в "Крокусе" и десятков заявлений с высоких трибун о пересмотре миграционной политики.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Колокольцев претендент на вынос. Как ему удаётся удержаться- никто не может понять. Открыто заявлять, про 4 % преступлений среди мигрантов, это что  - себе похвала, или абсолютное враньё. Колокольцев откуда у нас столько наркодилеров. Где они берут наркоту? Не хочу дальше копать про прописку, браки, регистрацию, покупки имущества и т. д. А ведь это всё Колокольцев. Это всё МВД. Внутри страны. Про ФСБ, таможню -отдельный разговор. Так кто держит Колокольцева?
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9 час.
Наталия
Люди в погонах спешат набить свои карманы, пока нет суровой отмашки с самого верха на предмет ужесточения борьбы с мигрантской преступностью, а затем тихо лечь на дно. Сейчас налицо полный диссонанс в сигналах на этот счет и от законодательной, и от исполнительной властей, создающий множество лазеек и возможностей, как для этнических ОПГ, так и для, так называемых, правоохранителей и блюстителей закона.
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6 час.
Николай Кузнецов
Где же те, кто вечно пишет &quot;мигрантов на кол&quot;? Почему бы им не кричать &quot;на кол тех, кто завозит мигрантов и крышует их&quot;. Или им нужнее первое.?
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2 час.

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