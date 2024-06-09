Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

АС Анатолий Страшко Колокольцев претендент на вынос. Как ему удаётся удержаться- никто не может понять. Открыто заявлять, про 4 % преступлений среди мигрантов, это что - себе похвала, или абсолютное враньё. Колокольцев откуда у нас столько наркодилеров. Где они берут наркоту? Не хочу дальше копать про прописку, браки, регистрацию, покупки имущества и т. д. А ведь это всё Колокольцев. Это всё МВД. Внутри страны. Про ФСБ, таможню -отдельный разговор. Так кто держит Колокольцева?

Наталия Люди в погонах спешат набить свои карманы, пока нет суровой отмашки с самого верха на предмет ужесточения борьбы с мигрантской преступностью, а затем тихо лечь на дно. Сейчас налицо полный диссонанс в сигналах на этот счет и от законодательной, и от исполнительной властей, создающий множество лазеек и возможностей, как для этнических ОПГ, так и для, так называемых, правоохранителей и блюстителей закона.