На суде против экс-заммэра Барнаула Шеломенцева сообщили о взятке за еще один маршрут

Бригадир фирмы "Командирское" в суде рассказал о том, что взятка давалась ещё и за обслуживание маршрута №80, который ранее не фигурировал в деле 7 ноября 2024 года в Центральном районном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взятки и отмывании денег.