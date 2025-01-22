Флоренс Пью может сыграть главную роль в киноадаптации “Рапунцель” от Disney Н...

Флоренс Пью может сыграть главную роль в киноадаптации “Рапунцель” от DisneyНа прошлой неделе голливудский инсайдер Daniel RPK сообщил, что Disney рассматривает Кэтрин Хан (“Достать ножи: Стеклянная луковица”) на ведущую роль в предстоящей киноадаптации мультфильма “Рапунцель: Запутанная история” (2010).