Чемпион мира по хоккею Татаринов продает медали, потому что ему негде жить

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги Михаил Татаринов выставил на продажу коллекцию своих наград.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Дегтярёв сообщил ...
- Откровения обижен...
- ТА Финский палитик М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым