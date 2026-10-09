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Чемпион мира по хоккею Татаринов продает медали, потому что ему негде жить

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги Михаил Татаринов выставил на продажу коллекцию своих наград.

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