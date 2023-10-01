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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о выводах, которые сделала после финала US Open: «Мне нужно научиться завершать очки у сетки»

Белоруска проиграла в финале Коко Гауфф – 6:2, 3:6, 2:6. «Главный вывод: мне нужно научиться завершать очки у сетки (улыбается).

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