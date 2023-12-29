Эксперт Павлова дала советы по выбору и хранению красной икры

Красная икра теряет свои полезные и питательные свойства при многократных размораживаниях и замораживаниях, поэтому открытую банку с икрой рекомендуется употребить в течение суток, а готовый бутерброд – в течение двух часов.
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