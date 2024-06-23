33 украинских беспилотника уничтожены над четырьмя российскими регионами

В ночь на 23 июня российская система ПВО предотвратила террористическую атаку с территории Украины, перехватив и уничтожив 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над четырьмя российскими регионами.
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