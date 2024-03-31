Тульские десантники уничтожили позицию врага в лесополосе на северском направлении (ВИДЕО)

Десантное подразделение из Тулы уничтожило позицию ВСУ в лесополосе на северском направлении (ЛНР). Расчет гаубицы Д-20 нанёс точный удар по позициям врага, в результате чего произошел подрыв боеприпасов.
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