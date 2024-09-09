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Скромный медведь объявился на Сахалине: вышел к людям, взял у рыбаков только одну рыбу и ушел в лес

Скромный медведь объявился на Сахалине: вышел к людям, взял у рыбаков только одну рыбу и ушел в лес

У рыбных промыслов на Сахалине заметили самого скромного в мире медведя. Ему удалось пробраться к баку с уловом, но жадничать хозяин леса не стал — камера сняла, как он аккуратно берет одну рыбу и быстро возвращается в лес.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Мишка знает, что он символ России и ведёт себя достойно статусу  😁
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20 час.
Элеонора Коган
Умница Мишка, тактичный и культурный!!!!
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11 час.
Валерий Петров
Не жадный и смышлёный Миша...
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4 час.

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