Новости для Фанов

26 подписчиков

Свежие комментарии

  • Olegus
    Считать следует свои деньги, тогда их становится больше!Названа точная су...
  • Ириния
    Королевишна! Дао же Бог красоту и талант.Валерия Заклунная...
  • Ириния
    Все очень милые. А Олеся -еще и талантлива.Разрывая шаблоны:...

Кирилл Плетнев. Внебрачный ребенок, непростой развод с Нинидзе и депрессия. Как живет актер и кто нынешняя возлюбленная?

Кирилл Плетнев. Внебрачный ребенок, непростой развод с Нинидзе и депрессия. Как живет актер и кто нынешняя возлюбленная?

Кирилл Плетнев – российский актер театра и кино. На сегодняшний день он является одним из самых востребованных отечественных артистов, в особенности он полюбился телезрителям по таким картинам, как «Диверсант», «Солдаты», «Однажды в Ростове».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх