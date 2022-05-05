Кирилл Плетнев. Внебрачный ребенок, непростой развод с Нинидзе и депрессия. Как живет актер и кто нынешняя возлюбленная?

Кирилл Плетнев – российский актер театра и кино. На сегодняшний день он является одним из самых востребованных отечественных артистов, в особенности он полюбился телезрителям по таким картинам, как «Диверсант», «Солдаты», «Однажды в Ростове».
Кирилл Плетнев – российский актер театра и кино. На сегодняшний день он является одним из самых востребованных отечественных артистов, в особенности он полюбился телезрителям по таким картинам, как «Диверсант», «Солдаты», «Однажды в Ростове».
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