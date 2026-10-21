Президент России Владимир Путин не блефует, угрожая применить ядерное оружие, а если Третья мировая война не случится, то это будет настоящим чудом.
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Путину 74 года, он прожил хорошую , и последние 30 лет, сытую жизнь. Весь мир в труху- это реальный сценарий.
Европа хочет применить ядерное оружие против США Приготовлено 3 ядерных бомбы в ПолЬШЕ. Об этом знает Труск. Он согласен.